القبض على ثمانية متهمين بقضايا مختلفة في ديالى

2022/03/21 | 13:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على ثمانية متهمين بقضايا مختلفة في المحافظة< وذكرت القيادة في بيان، أن “مفارزها تمكنت من القاء القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء، خلال الممارسات الامنية خلال اليومين الماضيين”.واضافت انه “إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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