نائب: الكاظمي جعل الكتلة الصدرية “دولة عميقة” واعطاها اكثر من استحقاقها

2022/03/21 | 13:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب المستقل علي تركي، الاثنين، رئيس الوزراء المنتيهة ولايته مصطفى الكاظمي بالعمل وفق اجندات التيار الصدري، مبينا ان الكاظمي حول الكتلة الصدرية الى دولة عميقة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال تركي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “هناك تفاهمات واتفاقات بين الكتلة الصدرية والكاظمي لاعادة تدويره مرة ثانية […]

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