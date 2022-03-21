عراقية تخطف ذهبية بطولة مصر بالتجذيف

2022/03/21 | 13:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - واع

حصدت اللاعبة العراقية ميرا خضير ميري على الميدالية الذهبية في سباق التجذيف الرباعي بدون دفة سيدات تحت 23 عاما في بطولة جمهورية مصر العربية لعام 2022.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية ( واع ) في القاهرة ان "ميرا احرزت الذهب رغم اصابتها بتمزق بكتفها الأيسر"، مضيفة ان "ميرا عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذا الفوز الذي اختتم به موسم التجذيف في مصر لهذا العام".

واضافت ان "مشروع ميرا المقبل سيكون الاعداد الجيد لتعلم لعبة الفردي سيدات لتمثل العراق في البطولات العربية والعالمية بعد الاتفاق مع الاتحاد العراقي للتجذيف" .

يشار إلى أن ميرا حصلت هذا العام على الميدالية الذهبية في كأس مصر للتجذيف وميدالية ذهبية أخرى في لعبة تجذيف الصالات بطولة الجمهورية وميدالية فضية في بطولة الجامعات .

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