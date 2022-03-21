مقتل 8 أشخاص على الأقل في قصف روسي لمركز تسوق في العاصمة الأوكرانية كييف

2022/03/21 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم روسي على مركز تسوق في العاصمة الأوكرانية، كييف، الإثنين

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