راندا.. الضحية تعلن الحرب

2022/03/21 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت راندا ضياء من الموت، كما تقول، لتحارب سكين الختان.النزيف الذي تعرضت له الطفلة المصرية "ألم وكسرة نفس" لاحقتها حتى أصبحت أما وكاتبة وناشطة تحارب ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

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