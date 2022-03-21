إعدام 85 ألف طائر في ولاية داكوتا الامريكية بسبب الإنفلونزا

2022/03/21 | 14:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مسؤولون في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، إعدام 85 ألف طائر في منشأتين حكوميتين، وسط أول انتشار لأنفلونزا الطيور في الولاية منذ 2015.وحصل تفشي المرض في مزرعتين بمقاطعة تشارلز مينكس، الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية.وأوضحت السلطات أنه تم إعدام الطيور الأخرى التي كانت على اتصال وثيق بالطيور المصابة بالإنفلونزا.[…]

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