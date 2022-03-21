الاتحاد: الديمقراطي يتحمل مسؤولية اخفاق تسليم الرواتب وصون كرامة المتقاعدين

2022/03/21 | 14:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية الاخفاق في ادارة ملف رواتب موظفي كردستان، مبينا ان ضمان حقوق المتقاعد وكرامته يجب ان تكون ضمن اساسيات العمل الحكومي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو الاتحاد طارق جواهر في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” ما جرى امس من […]

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