بالتزامن مع عيد الام.. ارتفاع اسعار الذهب

2022/03/21 | 14:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وياتي هذا الارتفاع الكبير تزامنا مع عيد الام وعيد نوروز.

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