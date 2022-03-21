2022/03/21 | 14:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت العملية في 3 محافظات

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، اعتقال تاجر مخدرات وضبط متفجرات وصواريخ في الأنبار.

وذكر بيان للخلية، أنّ "عمليات منفصلة جرت في قواطع العمليات ونُفذت استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات الفرق الأولى، الخامسة، العاشرة، العشرون، وبالتعاون مع قوات من قيادة القوات البرية في قيادات عمليات الأنبار وديالى والجزيرة وغرب نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في الرمادي، وتم تسليمه إلى الجهات المعنية وفق أحكام المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأضاف البيان، إنّ "المفارز الاستخبارية والقوات الساندة، تمكنت من ضبط أحزمة ناسفة ومتفجرات وعتاد وقنابل يدوية وصواعق تفجير، فضلاً عن 20 صاروخًا من مخلفات تنظيم داعش، وجرى تفجيرها موقعيًا".

اقرأ/ي أيضًا:

صور| مكافحة الإرهاب والأسايش يحبطان مخططًا انتحاريًا خلال شهر رمضان

اعتقال مطلوب كبير بعملية استخبارية في الأنبار

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال تاجر مخدرات وضبط متفجرات وصواريخ بعملية أمنية واسعة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال تاجر مخدرات وضبط متفجرات وصواريخ بعملية أمنية واسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).