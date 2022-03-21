“اريان” قصة اخرى لطريق الموت في ديالى

2022/03/21 | 14:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… يشهد طريق بعقوبة- خانقين معدلات عالية لحوادث السير في محافظة ديالى خاصة مع اعياد الربيع وتدفق الاف المركبات صوب المناطق السياحية للاحتفال بالاجواء الجميلة.وشكلت قصة الشاب” اريان” فاجعة مؤلمة واثارت الراي العام في كل مناطق ديالى فهو منتسب في قوة الحدود كان محتجزا لاربعة اشهر في ثكنته بالقائم غرب البلاد قبل ان […]

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