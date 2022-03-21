2022/03/21 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: acCYUsrh-1E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا بدأت روسيا بإستخدام صواريخ "الهايبر سونيك" في اوكرانيا ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا بدأت روسيا بإستخدام صواريخ "الهايبر سونيك" في اوكرانيا ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).