استشارية المستشفيات تمتنع عن معالجة المرضى غير الملقحين.. والصحة العراقية توضح

2022/03/21 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شكا مواطنون عراقيون، اليوم الاثنين، من سلوك بعض استشاريات المستشفيات، منها استشارية مستشفى اليرموك في بغداد، بعدم معالجة المرضى الذين لا يحملون كارت تلقيح كورونا.

وقال احد المواطنين لمراسل وكالة (بغداد اليوم)، ان "الاستشارية تمتنع من منح باص العلاج ذو الـ 3000 دينار للمريض اذا لم يحمل كارت التلقيح من كورونا".

وأضاف، ان "حق العلاج في مؤسسات الدولة الطبية حق مشروع للمواطن، وليس من المعقول ان تقرر هذه المستشفى او تلك من ممارسة دور انساني لمواطن عراقي صاحب حق في بلده".

من جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، بان هذا الامر اتى عن طريق تعميم للمؤسسات الصحية لحماية المواطن من الإصابة بكورونا.

وقال البدر لـ (بغداد اليوم)، ان "هذا الامر هو اعمام للمؤسسات الصحية لحماية المواطن من الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف، ان "هذا الاعمام صدر بعد حدوث إصابات في المؤسسات الصحية بسبب الزخم الكبير في الاستشاريات في كل المستشفيات".

وتساءل البدر، انه "ما ذنب المريض الذي يأتي للعلاج من أي مرض، ويحمل فيروس كورونا بسبب المصابين غير الملقحين".

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