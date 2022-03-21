طفل ينجو من موت محقق بسبب رصاصة طائشة في ديالى

2022/03/21 | 14:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين، بان رصاصة كادت تفتك بطفل في اللحظات الاخيرة شمال المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” رصاصة طائشة اصابت مركبة متوقفة في باحة منزل سكني في اطراف قضاء الخالص(20كم شمال بعقوبة) كادت تفتك بطفل موجود بداخلها في اللحظات الاخيرة”.واضاف المصدر،ان” الطفل بحالة جيدة ولم يصاب […]

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