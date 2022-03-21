اليابان تطالب الإمارات بزيادة إنتاجها النفطي مقابل ارتفاع الأسعار

2022/03/21 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية الياباني ،اليوم الاثنين، الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة إنتاجها النفط الذي ارتفعت أسعاره بشكل حاد منذ غزو أوكرانيا.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية إن وزير الخارجية طلب من الإمارات المساهمة في إرساء استقرار سوق النفط الدولية عبر زيادة إنتاجها وضمان احتياطاتها كدولة مهمة في أوبك.

وعقد الوزير الياباني محادثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر.

وجاء ذلك بعدما طالب رئيس الوزراء الياباني بالأمر نفسه أثناء مكالمة هاتفية مع مسؤولين إماراتيين وسعوديين هذا الأسبوع.

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