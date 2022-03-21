فرنسا: حرب أوكرانيا وروسيا قد تؤدي إلى أزمة غذاء عالمية

2022/03/21 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينورماندي في بروكسل ،اليوم الاثنين، قبل اجتماع وزراء الزراعة بالدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي،إن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا وهما من أكبر منتجي المحاصيل في العالم،قد تؤدي إلى أزمة غذاء “على الصعيد العالمي”.

وأضاف أن وزراء الزراعة بدول الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع الغذائي مع نظرائهم الأوكرانيين في اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بحسب رويترز.

وقال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي يوم الجمعة إن سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا آخذة في الانهيار مع تدمير البنية التحتية الرئيسية مثل الجسور والقطارات بالقنابل، كما بات الكثير من متاجر البقالة والمستودعات خالية من السلع.

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