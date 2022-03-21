بعد استبعاد أكثر من 900 شخص.. المتعاقدون يوجهون رسالة لوزير التعليم تخص جامعة تكريت

2022/03/21 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم متعاقدو جامعة تكريت، اليوم الاثنين، تظلم الى وزير التعليم العالم والبحث العلمي بسبب صدور قرار باستبعاد ٩٠٠ متعاقد.

وقال المتعاقدون في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مظلوميتنا كبيرة ولن تحدث في أي جامعة من جامعات العراق بسبب أخطاء كبيرة بعد تشكيل لجنة في تاريخ 2021/4/27 على جامعة تكريت حيث قامت اللجنة بأستبعاد 900 متعاقد دون وجه حق".

واوضحوا، أن "الجميع لديهم أوامر وهويات ثبوتية تثبت أنهم أصولين ومستمرين بالدوام طيلة السنوات علماً يوجد من مستمر بالدوام منذ 5 سنوات علماً ان الجميع قبل تأريخ ‏2019/10/2 ".

واشاروا الى "تشكيل جامعة تكريت للجنة أعتراضات بأمر جامعي واستمرت الى ثلاثة اسابيع وتبين للجنة المشكلة وبعد تقديم المعترضين الأوراق الثبوتية أن جميع المعترضين لديهم مايثبت من أوامر تثبت أنهم ظلمو وبعدها رفعت الىٰ وزارة التعليم العالي منذ مايقارب الشهر والنصف ولم يتبين الى هذه اللحظة نتائج اللجنة المشكلة".‏وطالبوا الوزير "بالوقوف مع ابنائكم المظلومين وشمولنا بكافة المستحقات اسوة بأقراننا المشمولين".

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