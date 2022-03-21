تغيير ملاعب مباراتين في الجولة الاخيرة من دوري الدرجة الاولى

2022/03/21 | 14:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، تغيير ملاعب مباراتين في الجولة الحاسمة لدوري الدرجة الاولى.وذكر اتحاد الكرة في بيان ان “لجنة المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت تغييرَ ملاعب المبارياتِ الآتية لأغراضٍ تنظيميّة ضمن الجولة (22) من دوري الدرجةِ الأولى لهذا الموسم إلى أماكنها الجديدة، وبمواعيدها السابقة نفسها”.واضاف ان “البحري سيواجه […]

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