تونس.. تصادم عنيف لقطارين يخلف عشرات الجرحى

2022/03/21 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقع تصادم بين قطارين في العاصمة التونسية، اليوم الاثنين، لم يسفر عن وقوع قتلى إلا أنه أدى لوقوع عشرات الإصابات.وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة “أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة عن حرج 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا”.ووقع الحادث بين قطار الخطوط الداخلية الرابط بين […]

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تصادم عنيف لقطارين يخلف عشرات الجرحى أولاً على ايرث نيوز.

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