الفلوجة تسجل انخفاضا في أسعار المواد الغذائية بعد “إجراءات امنية”

2022/03/21 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن امر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة الانبار العقيد عادل التبان ، الإثنين، عن انخفاض اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية في مدينة الفلوجة على خلفية الاجراءات الامنية التي اتخذتها مختلف صنوف الاجهزة الامنية في الية مراقبة ومتابعة اسواق المدينة.وقال التبان في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” عمليات المتابعة […]

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