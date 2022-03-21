ديالى تضيف 1000 دونم لتصميم اكبر مدنها لمواجهة “ازمة السكن”

2022/03/21 | 14:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الاثنين، عن صدور قرار رسمي باضافة الف دونم لتصميم اكبر مدن ديالى لمواجهة ازمة السكن.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “حكومة ديالى بالمحلية بالتنسيق مع قائممقامية بعقوبة قررت اضافة الف دونم من الاراضي الى التصميم الاساسي لمدينة بعقوبة وجرى الاتفاق على تشكيل […]

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