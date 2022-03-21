العراق وعُمان يتفقان على التعاون المشترك في مجال الاتصالات

2022/03/21 | 14:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اتفقت هيئة الإعلام والاتصالات، مع هيئة تنظيم الاتصالات العُمانية، اليوم الاثنين، على التعاون المشترك في مجال الاتصالات.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ "رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية علي المؤيد ووفد الهيئة، التقى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عُمان، عمر بن حمدان الإسماعيلي والملاك المتقدم ومسؤولي الوحدات الإدارية".

وأشار إلى أنّ "الجانبين، بحثا تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات وتبادل الخبرات لا سيما في قطاع الاتصالات، بما ينهض بالجهد الفني في هذا القطاع وتقديم الخدمات المثلى للجميع".

وأضاف، أنّه "تمّ الاتفاق على أن سياسة الانفتاح والتعاون الإقليمي المشترك يجعلان عملية الارتقاء في المنطقة تجري برصانة وسرعة وجودة، لضمان مواكبة التطورات الحاصلة في العالم واللحاق بالركب المتسارع في قطاع الاتصالات".

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