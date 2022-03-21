تحليل بشأن رسالة الصدر للنواب المستقلين: ضعف موقف مشروع حكومة الأغلبية

2022/03/21 | 14:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق المراقب للشأن السياسي العراقي ناهض الهندي، اليوم الاثنين، على رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى النواب المستقلين، من اجل المشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.وقال الهندي، لوكالة ايرث نيوز، انه “يبدو وفق قراءتي لرسالة الصدر، ان زعيم التيار الصدري، متيقن من ضعف موقف مشروع حكومة الأغلبية التي ينادي بها، […]

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