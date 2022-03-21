2022/03/21 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بإعتقال قيادي في احد الفصائل المسلحة متهم بتنفيذ عدد من جرائم الخطف والقتل في البصرة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية امنية خاصة في محافظة البصرة أدت الى اعتقال قيادي في الفصائل المسلحة يدعى (حسن العبوة) متهم بتنفيذ عدد من جرائم الخطف والقتل".

وأضاف، أن "القيادي ينشط في منطقة گرمة علي شمال محافظة البصرة وهو قيادي سابق في التيار الصدري وكان قائد ما يعرف بكتيبة الحمزة عم النبي، وانشق عن التيار الصدري عام 2013".

وبين، أن "القيادي المعتقل شارك في معارك سوريا ومن ثم عاد الى العراق وينشط في محافظة البصرة مع فصيل آخر له تواجد كبير في سوريا".

وأشار إلى أن "القيادي اعترف على الكثير من الجرائم في الساعات الاولى من اعتقاله في مديرية جرائم محافظة البصرة وبإشراف مباشر من قائد شرطة البصرة اللواء علي المالكي"، مبينا أن "اعترافات العبوة ادت الى اعتقال اخرين من عناصر الفصائل المسلحة".

وأكد، أن "التحقيقات تجري حول جرائم قتل وخطف من بينها قتل ضابط في الاجهزة الامنية وقتل نساء قبل عام 2008 ودفنهن في منطقة تسمى (الشخاطة)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال قيادي بأحد الفصائل متهم بتنفيذ عدد من جرائم الخطف والقتل بالبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال قيادي بأحد الفصائل متهم بتنفيذ عدد من جرائم الخطف والقتل بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).