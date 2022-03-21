2022/03/21 | 14:44 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ديالى تنفذ أوامر قبض بحق 8 مطلوبين للقضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/21 | 14:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى تنفذ أوامر قبض بحق 8 مطلوبين للقضاء) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى تنفذ أوامر قبض بحق 8 مطلوبين للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).