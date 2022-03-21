تحالف عراق مستقل: سنحضر جلسة البرلمان ولن نكسر النصاب

2022/03/21 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أول رد فعل على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن تحالف عراق مستقل ،اليوم الاثنين، انه سيحضر الجلسة المقبلة للبرلمان والمخصصة للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية.

وأكد النائب عن التحالف ياسر إسكندر ان تحالف عراق مستقل سيحضر جلسة البرلمان تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأن من غير الممكن بقاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة معطلة لفترة أطول بسبب خلاف سياسي بين جهتين.

ولفت اسكندر الى انه يتوقع ان يكون لغالبية النواب المستقلين وليس نواب تحالف عراق مستقل فقط لأنهم لن يكونوا ضمن النواب الذي يسعون الى تعطيل الجلسة من خلال كسر النصاب.

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