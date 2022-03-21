اجتماع لعدد من نواب محافظة نينوى لحل معوقات ومشاكل المحافظة

2022/03/21 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق عدد من نواب محافظة نينوى ،اليوم الاثنين، على الورقة التي سيقدمونها لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والمتعلقة بمشاكل ومعوقات العمل في المحافظة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب خالد هاشم، أنه “انطلاقاً من الدور الخدمي واستكمالاً لمجهودات السيد النائب عن المشروه الوطني العراقي خالد سلطان هاشم ،عقد اجتماع لعدد من نواب محافظة نينوى، مضيفاً أنه تم الاتفاق على الورقة التي سيقدمها النواب للسيد رئيس البرلمان وبعض الوزراء بخصوص مشاكل ومعوقات العمل في نينوى.

واضاف، ” انه تم الاتفاق ايضاً على عقد لقاء قريب مع مدراء والدوائر الخدمية في محافظة نينوى لحل تلك المعوقات والمشاكل التي تعاني منها ابناء المحافظة.

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