مشاركة شعبية واسعة باحتفالات عيد نوروز في ظل تخفيف قيود كورونا

2022/03/21 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل في محافظات اقليم كردستان وباقي المدن العراقية الاحتفالات الشعبية بحلول عيد نوروز.

وشهدت مدن السليمانية واربيل ودهوك وعقرة احتفالات بمشاركة شعبية واسعة على الرغم من الأزمة المالية التي يعاني منها مواطنو الاقليم بسبب تأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين.

في حين عزا المحتفلون المشاركة الكبيرة في الاحتفالات الى تخفيف القيود والتدابير الصحية الخاصة بفيروس كورونا والتي أدت الى انحسار كبير للاحتفالات خلال العامين الماضيين.

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