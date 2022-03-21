2022/03/21 | 14:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rDGgtEVlb2s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأردن.. العوائل الكوردية تستقبل أعياد نوروز بطقوس وتقاليد تميزها عن القوميات الأخرى) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأردن.. العوائل الكوردية تستقبل أعياد نوروز بطقوس وتقاليد تميزها عن القوميات الأخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).