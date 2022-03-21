طبيب يوضّح كيف يؤدي الإجهاد إلى الجلطة الدماغية

2022/03/21 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، الدكتور ياروسلاف أشيخمين، أن الإجهاد يسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يسفر عن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.ويشير الأخصائي إلى أن الإجهاد المزمن، يؤثر سلبا في القلب والأوعية الدموية وحتى في منظومة المناعة.ويضيف موضحا، الإجهاد الذي يستمر عدة أيام يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم.ويقول، “كنا […]

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