توصية نيابية بدعم أربعة قطاعات في أبو غريب

2022/03/21 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

دعا عضو مجلس النواب محمود حسين القيسي، اليوم الاثنين، إلى دعم أربعة قطاعات في أبو غريب، فيما أشار الى أن القضاء يمثل فرصة حقيقية لصناعة تجربة ناجحة في شتى المجالات.

وقال القيسي في كلمة له خلال مشاركته بمهرجان عگرگوف السادس، وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "قضاء أبو غريب الذي يعدّ سلة غذاء بغداد، يعاني الكثير منذ سنوات في مختلف المجالات، وإن سكانه يفتقرون للخدمات التعليمية والصحية الكافية، وهم بانتظار بناء المزيد من المدارس والمستشفيات ودعم الزراعة فيه من أجل إنعاش هذه القطاعات وحل مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب هناك".

وأكد "ضرورة إيلاء المواقع الأثرية في المنطقة الاهتمام الكامل، وترميمها وإعمارها وتهيئتها لاستقبال السُياح من داخل العراق وخارجه"، عادّاً، أنّ "أبو غريب فرصة حقيقية لصناعة تجربة ناجحة في شتى المجالات، ينتظرها المواطن منذ سنين".

ونوه القيسي، "بجهود وزير الثقافة حسن ناظم الذي زار المواقع الأثرية في القضاء بصحبته قبل أيام واطلع على واقع الآثار هناك، ووعد بالتدخل العاجل لجعل المكان وجهة سياحية لمحبّي التاريخ والآثار".

وأشاد "بمنظمي المهرجان من فريق (مثقفي وشباب أبو غريب) الذين بذلوا جهوداً مهمة واستثنائية لإقامته ودعوة المشاركين فيه"، عادّاً أنها "فرصة لإعادة الاهتمام بالقضاء وتسليط الضوء على الأماكن الأثرية فيه، والتي يمكن استثمارها لصالح أبو غريب وأهله".

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