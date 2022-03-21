2022/03/21 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في محافظة السليمانية ،اليوم الاثنين، عن وفاة متقاعد ثالث امام أحد المصارف اثناء انتظاره تسلم الراتب التقاعدي.

وذكر شقيق المتوفى ان المتقاعد أحمد عزيز البالغ من العمر 63 عاما توجه الى أحد المصارف مع ساعات الفجر لتتدهور حالته الصحية بعد انتظاره ثلاث ساعات امام المبنى مبينا ان شقيقه توفي بعد دقائق من نقله الى المستشفى.

وكان متقاعدان آخران توفيا يوم أمس بسبب الاكتظاظ والتزاحم أمام أحد المصارف اثناء توزيع الرواتب التقاعدة المتأخرة لشهر شباط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة متقاعد ثالث خلال يومين في طوابير الانتظار أمام المصارف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة متقاعد ثالث خلال يومين في طوابير الانتظار أمام المصارف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).