2022/03/21 | 15:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع النائب عن كتلة صادقون، علي تركي، اليوم الاثنين، سيناريو جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية.وقال تركي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الجلسة المقبلة للبرلمان والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ستكون كلاسيكية ولا تختلف عن الجلسة السابقة التي لم يكتمل فيها النصاب”.وعزا تركي السبب الى ان “الكتل السياسية لم تصل الى […]

ظهرت المقالة ستكون كلاسيكية..



نائب عن صادقون يتوقع سيناريو جلسة اختيار رئيس الجمهورية أولاً على ايرث نيوز.

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