شاهد.. لحظة سقوط طائرة الركاب الصينية واشتعال النيران بها

2022/03/21 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مقطع فيديو لحظة سقوط طائرة الركاب الصينية التي كان على متنها 132 شخصا في جنوب غرب الصين الإثنين

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