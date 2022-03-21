ألمانيا تسجل 92314 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/03/21 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ألمانيا اليوم 92314 إصابة جديدة

بفيروس كورونا و13 وفاة جديدة.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض

المعدية ارتفع إجمالي عدد الإصابات

المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 18

مليونا و772331 إصابة ف

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