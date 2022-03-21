إجمالي إصابات كورونا حول العالم 470 مليونا و 737 ألف حالة..تعرف عليها

2022/03/21 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة

جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي

الإصابات وصل إلى 470 مليونا و 737 ألف حالة

حتى اليوم .

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة

ملايين و 77 ألف وفاة .

وارتفع عدد جرعات ال

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