ضحكات الشيخ وقهقهات المذيعة !!

2022/03/21 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي حسين

أُصدّق مشاعر النائب البرلماني

المخضرم، محمد الصيهود، حين يتحدث عن

السيادة وأخواتها، وابتسم حيت اراه

يشتم الفساد والمفسدين، واصفق له وهو

يتباكى على حال العراق، فالرجل معذور لم

يكن نائ

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