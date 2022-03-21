الشرطة الاتحادية تقبض على مهربي آثار في بغداد

2022/03/21 | 15:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة.

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