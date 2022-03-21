الغلاء والاحتكار يدفع ثمنه العمال والفقراء - سلامه ابو زعيتر

2022/03/21 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم• د.



سلامه أبو زعيتربالتزامن مع الازمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها، بدأ تجار الدم والمال كالعادة يتسابقون في استغلال الحروب والأزمات والكوارث، والمتاجرة بحاجات الناس، بغض النظر عن ظروف المجتمع، وطبيعته، من خلال ترويج الشائعات لدفع الناس للشراء بدون حاجة، ورفع الأسعار بجنون واحتكار السلع الأساسية، ولم يعد المواطن قادراً على مجاراة الارتفاع الحاد في الأسعار، والذي ب ......





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