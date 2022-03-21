نائب: دائرة الفقر تتسع في العراق بسبب سياسات الكاظمي الخاطئة

2022/03/21 | 15:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أوضح النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاثنين، بان دائرة الفقر في العراق تتسع بشكل مهول بسبب السياسات التي انتهجتها حكومة الكاظمي .وقال كريم في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “السياسات المتبعة من قبل حكومة تصريف الأعمال اضرت شريحة الفقراء”.وأضاف أن “نسبة الفقر في البلاد بلغت 30 بالمئة من مجموع السكان”، […]

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