القبض على تاجر مخدرات في الأنبار

2022/03/21 | 15:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الإستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على على تاجر مخدرات في الأنبار.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، انه “بعمليات منفصلة جرت في قواطع العمليات ونُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات الفرق الاولى – الخامسة- العاشرة – العشرون، وبالتعاون مع قوات من قيادة القوات البرية في قيادات عمليات الأنبار وديالى والجزيرة وغرب نينوى، […]

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