السعودية والامارات…والغضب الامريكي

2022/03/21 | 15:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ميلاد عمر المزوغي ..اصدرت الادارة الامريكية وتوابعها الدول الغربية, مجموعة من القرارات بحق روسيا التي وجدت نفسها مضطرة للتدخل في اوكرانيا حيث يسعى الناتو الى ضمها اليه, اعاد بوتين بناء دولته التي تفتت, لتكون حاضرة وبقوة في مجريات الاحداث في العالم, ليكون عالم متعدد الاقطاب.حزمة العقوبات جد مؤلمة بحق الروس, لكن […]

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