بيانات مطمئنة تُظهر أن لقاح

2022/03/21 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات جديدة أن الأمريكيين وحتّى بعض خبراء الصحة ربما قد قللوا من شأن لقاح "كوفيد-19" الذي أنتجته شركة "يانسن"، ذراع اللقاح التابع لشركة "جونسون آند جونسون".وظهرت أدلة مؤخرًا تشير إلى أن اللقاح قد يلعب دورًا مهمًا في المستقبل.

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