حركة إمتداد لـ(ايرث نيوز): لن نكون جزءاً من حكومة محاصصة مع من أساء إدارة البلد

2022/03/21 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت حركة امتداد، اليوم الاثنين، انها لن نكون جزءاً من حكومة محاصصة مع من اساء ادارة البلد.وقال النائب عن حركة امتداد حيدر السلامي في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “لا يمكن ان نكون جزءاً من حكومة محاصصة مع من اساء ادارة البلد، ولا يمكن ان نكون معطلين ونكسر نصاب جلسة انتخاب رئيس […]

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