"العالم مغمض العينين نحو الكارثة المناخية".. تحذير جديد

2022/03/21 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن العالم يتجه "مغمض العينين نحو كارثة مناخية"، قائلا إنه رغم "تدهور" الوضع، تواصل الاقتصادات الرئيسية زيادة انبعاثاتها من غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي.

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