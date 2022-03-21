مسؤول روسي: فرض حظر أوروبي على نفطنا سيرفع البرميل إلى 300 دولار

2022/03/21 | 15:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط الروسي، وقال إن أسعار النفط ستقفز إلى مستوى 300 دولارا للبرميل.وجاء تصريح نوفاك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين مع ممثلي حزب “روسيا الموحدة”، حيث تمت مناقشة الوضع في سوق المحروقات الروسي.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، […]

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