2022/03/21 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع اهالي مدينة الموصل يافطات تحمل صور

المرجع الديني الاعلى السيد علي

السيستاني فرحا بافتتاح مستشفى البتول

التعليمي وتعبيرا عن شكرهم للمرجعية

الدينية والعتبة الحسينية بهذا الانجاز

الكبير الذي نفذته ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو:انتشار صور السيد السيستاني في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو:انتشار صور السيد السيستاني في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).