منتخبنا الوطني يحط الرحال في السعودية ويعزز صفوفه بأربعة محترفين

2022/03/21 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد منتخبنا الوطني لشد الرحال يوم غد الثلاثاء الى المملكة العربية السعودية لخوض المواجهة الحاسمة أمام الإمارات ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

هذا والتحقَ زيدان إقبال، وعلي الحمادي، وحسين علي، بوفدِ المنتخبِ الوطني ومن المؤمل مباشرتهم بالتدريبات مع باقي اللاعبين،، على صعيدٍ متصلٍ، استدعى الجهازُ الفني للمنتخبِ الوطني اللاعب (محمد مزهر) بدلاً من اللاعب (حسن داخل) الذي اعتذرَ عن مواصلةِ تواجده مع المنتخبِ الوطني بسبب ظرفٍ عائلي خاص.

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