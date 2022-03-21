موسكو تحذر: رفض النفط الروسي سيؤدي الى ارتفاع الأسعار ما بين 300 و500 دولار للبرميل

2022/03/21 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو: إذا رفض الغرب النفط الروسي ستقفز الأسعار إلى ما بين 300 و500 دولار للبرميل

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