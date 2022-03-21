2022/03/21 | 15:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا أحد من دعاة حكم الأغلبية الحاليين أو السابقين فَكّر في موضوع نصاب الثلثين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الديمقراطي يحدد مشكلة جديّة تواجه دعاة الأغلبية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الديمقراطي يحدد مشكلة جديّة تواجه دعاة الأغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).