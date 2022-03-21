باجلان لـ”ايرث نيوز”: نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية سيكتمل

2022/03/21 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اليوم الاثنين، عن تفاؤله بعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، فيما رأى انها تمثل الفرصة الاخيرة للعملية السياسية.وقال باجلان، لوكالة ايرث نيوز، إن “جلسة السبت هي الفرصة الاخيرة لسير واستمرار العملية السياسية، لذا فكل الوطنين الذين يريدون الركوب في قارب الوطنية والابتعاد عن القوارب الخارجية […]

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